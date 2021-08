Palpeggia una 15enne sul treno: fermato dalla Polizia Locale

Palpeggia una ragazza di 15 anni sul treno: 27enne fermato dalla Polizia Locale di Rho.

Palpeggia una 15enne sul treno: la chiamata alle Forze dell'ordine

Erano circa le 17 di oggi, sabato 7 agosto 2021, quando la Polizia ferroviaria e la Polizia Locale di Rho sono state allertate per correre in aiuto di una 15enne. Stando alle prime informazioni, un ragazzo classe 1994, di origini magrebine, avrebbe iniziato a palpeggiare una ragazza di 15 anni sul treno. Le urla della giovane hanno poi fatto accorrere il capotreno, che ha allertato soccorsi, Polfer e Polizia Locale di Rho, la stazione che in quel momento risultava essere più vicina.

I soccorsi

Il treno è arrivato alla stazione di Rho a porte chiuse e la Polizia Locale è subito salita sul vagone. Il 27enne è però scappato, ma gli agenti sono riusciti a fermarlo e a portarlo al Comando. Intanto in stazione è giunta in codice giallo anche un'ambulanza di Rho Soccorso e un'automedica per prestare tutte le cure del caso alla 15enne.