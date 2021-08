Palpeggia una 15enne sul treno: arrestato 27enne

Aveva palpeggiato una 15enne sul treno: ora il pm ha disposto l'arresto del 27enne.

Ecco cos'era successo

Erano circa le 17 di ieri, sabato 7 agosto 2021, quando la Polizia ferroviaria e la Polizia Locale di Rho sono state allertate per correre in aiuto di una 15enne. Un ragazzo classe 1994, di origini magrebine, avrebbe iniziato a palpeggiare una ragazza di 15 anni sul treno. Le urla della giovane hanno poi fatto accorrere il capotreno, che ha allertato soccorsi, Polfer e Polizia Locale di Rho, la stazione che in quel momento risultava essere più vicina. Il treno era arrivato alla stazione di Rho a porte chiuse e la Polizia Locale era subito salita sul vagone. Il 27enne era però scappato, ma gli agenti sono riusciti a fermarlo e a portarlo al Comando. Intanto in stazione è giunta in codice giallo anche un'ambulanza di Rho Soccorso e un'automedica per prestare tutte le cure del caso alla 15enne.

Le disposizione del pm

Nelle ore successive all'accaduto, il pm, informato di quanto era successo, ha disposto l'arresto del 27enne che è stato portato nel carcere di San Vittore.