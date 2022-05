Palo della luce in fiamme: bruciano anche le sterpaglie

L'intervento dei Vigili del Fuoco

I pompieri sono intervenuti in via Espinasse a Magenta nella mattinata di oggi, 24 maggio 2022.

Questa mattina, 24 maggio 2022, i Vigili del fuoco sono intervenuti a Magenta per spegnere delle sterpaglie in fiamme.

L'intervento dei Vigili del Fuoco

Alle 10 durante un intervento di routine a Cuggiono per bonifica vespe, i Vigili del fuoco volontari di Inveruno sono stati dirottati d'urgenza a Magenta in via Espinasse per un palo Enel in fiamme con diffusione delle fiamme al campo annesso. Sul posto sono arrivati due mezzi: in poco tempo sono state domate le fiamme mettendo in sicurezza l'area intorno al palo.

Le successive verifiche dell'Enel hanno poi escluso sfiammate derivanti dalla conduzione elettrica: nessuna sospensione del servizio elettrico.