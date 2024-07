Palloncini e fumogeni per l'ultimo saluto, sulle note di Ramazzotti, a Giuseppe Marsichina

Striscioni, fumogeni e palloncini bianchi e azzurri stamattina, lunedì, per l’ultimo saluto a Giuseppe Marsichina il 17enne di Rho morto tragicamente nelle acque del torrente Masino a Cornolo, dove si trovava insieme agli amici.

Il feretro del giovane portato a spalla dagli amici è entrato in chiesa sulle note di una canzone di Ramazzotti

Il feretro bianco di Giuseppe è entrato in chiesa portato in spalla dagli amici che indossavano la stessa maglia bianca con la sua fotografia e la scritta sulle spalle «Rimarrai sempre con noi!», accolto in chiesa da un lungo e struggente applauso e dalle note del brano di Eros Ramazzotti: «Puoi prendere per la coda una cometa,

La cerimonia celebrata dal parroco don Marco e dai sacerdoti Salesiani di Arese

La chiesa di San Giovanni in via Chiminello non è riuscita a contenere nella mattinata di lunedì tutte le persone, circa 500 che hanno partecipato alle esequie. Una cerimonia toccante quella celebrata dal parroco di San Giovanni don Marco Prandoni insieme al diacono Salvatore Saffiotti e ai padre Salesini di Arese, Giuseppe aveva finito quest’anno a giugno la scuola e aveva ottenuto la qualifica di operatore della ristorazione,, don Davide Perego, don Luca Dalla Casa e don Danilo Bononi.

"Caro Giuseppe, grazie per la tua voglia di essere vivo"

Caro Giuseppe oggi siamo tutti qui per te - ha detto il parroco don Marco durante l’omelia - Vedere così tanta gente qui oggi può essere un sollievo per te e i tuoi cari. È una cosa incomprensibile e un dolore che i genitori non è giusto debbano affrontare. Facci però dire una parola che ogni giorno risuona nelle nostre chiese: grazie. Grazie per la tua vita, i tuoi sogni, le tue energie. Grazie perché ci sei stato e ci sarai. Per il tuo percorso, per la voglia di essere vivo.

All'uscita dalla chiesa lancio di palloncini in cielo

All’uscita dalla chiesa fumogeni azzurro e lancio di palloncini in cielo per accompagnare Giuseppe verso il paradiso. Poi la tumulazione al cimitero di Corso Europa.

La Procura ha chiuso il caso sull'incidente nel torrente

Sull’incidente la Procura di Sondrio non indagherà oltre, la dinamica di quanto accaduto appare già chiara. Il 17enne, che si trovava in riva al Masino insieme a tre amici, ha deciso di immergersi nelle acque del torrente, in una pozza improvvisamente, però, si è reso conto di non riuscire a raggiungere la riva, la corrente era troppo forte, e le acque del Masino con i suoi mulinelli lo hanno inghiottito. La ricognizione cadaverica ha permesso di accertare che il giovane è morto a causa dell’ipotermia. Sul suo corpo nessun segno esterno, niente che faccia propendere per ulteriori indagini, quindi la Procura di Sondrio ha deciso di non procedere con l’autopsia.