Palio, si è dimesso il gran priore della contrada San Magno

Domenico Esposito, che era stato confermato nella carica di gran priore per la settima volta consecutiva lo scorso settembre, ha fatto un passo indietro per ragioni professionali. A comunicarlo è il Consiglio di contrada.

“Il Consiglio di contrada, riunitosi martedì 8 settembre, ha ricevuto le dimissioni per motivi professionali del gran priore Domenico Esposito – si legge nella nota diffusa dal maniero di via Berchet – Il Consiglio di contrada, a nome di tutti i contradaioli, porge un sentito ringraziamento a Domenico per la disponibilità e il senso di responsabilità sempre trasmessi durante il mandato. In attesa delle elezioni di contrada, le funzioni del gran priore sono affidate al vice gran priore Roberto Clerici”.