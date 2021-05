Palio in lutto: il fantino Andrea Mari è morto in un incidente stradale

Palio in lutto: Andrea Mari è morto in un incidente stradale avvenuto in Toscana nel pomeriggio di oggi, lunedì 17 maggio 2021.

Palio in lutto: “Brio” ha perso la vita in un terribile schianto a Bolgheri

Andrea Mari, detto “Brio”, fantino della contrada Sant’Erasmo, sei volte vittorioso al Palio di Siena e nel 2016 anche a Legnano con la giubba di San Martino, stava procedendo sul celebre viale dei cipressi a Bolgheri, nel Livornese, quando ha perso il controllo dell’auto ed è finito fuoristrada schiantandosi tra due alberi. L’uomo, nato nel 1977 e originario di Rosia, nel comune senese di Sovicille, sarebbe morto sul colpo. A estrarre il suo corpo senza vita dalle lamiere della Porsche sulla quale si trovava sono stati i Vigili del fuoco, dell’auto dai vigili del fuoco, intervenuti sul posto insieme ai soccorritori del 118, i quali purtroppo non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Il cordoglio del gran maestro e del direttivo del Collegio dei capitani

Il gran maestro Giuseppe La Rocca e il direttivo del Collegio dei capitani e delle contrade esprimono sincero affetto e si uniscono al dolore della famiglia “per la prematura, improvvisa scomparsa di Andrea Mari, fin dal primo momento protagonista del nostro Palio”.