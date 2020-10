“Palestre comunali come ambulatori per somministrare vaccini antinfluenzali”: la richiesta di Progetto Comune

“Palestre comunali come ambulatori per somministrare vaccini antinfluenzali”: è la richiesta che arriva dalla lista civica Progetto Comune e rivolta all’Amministrazione comunale.

Tiene ovviamente banco il tema dei vaccini antinfluenzali (soprattutto i ritardi così come il rischio che non ve ne siano per tutti” e da Cerro Maggiore si fa sentire la lista Progetto Comune, guidata da Alex Airoldi e Daniela Conti: “In vista della ormai prossima somministrazione dei vaccini antiinfluenzali, come stanno già predisponendo altri Comuni, la nostra proposta all’Amministrazione comunale di dare in uso le palestre comunali, al fine di evitare code al di fuori degli ambulatori medici e lasciare in strada persone anziane e bambini. Crediamo sia un piccolo gesto di aiuto verso la parte più fragile della popolazione”.

