Grido di allarme delle attività sportive parabiaghesi che utilizzano il palazzetto di San Lorenzo di Parabiago e le palestre delle scuole medie di Villastanza.

“Manca un vero intervento per evitare le infiltrazioni”

Palestre colabrodo da oltre 25 anni: è questo quanto lamentato dalle associazioni sportive che utilizzano il palzzetto di San Lorenzo e le palestre delle scuole per i loro allenamenti e le loro gare. Ogni volta che piove, infatti le strutture si allagano. “Sono stati fatti alcuni interventi, ma la problematica non è mai stata risolta del tutto” hanno spiegato le società sportive. Dall’altra il sindaco Raffaele Cucchi, conscio della situazione, si dice pronto a un “sopralluogo con il serramentista per capire se l’entrata dell’acqua in corrispondenza degli oblò possa dipendere la rimbalzo dell’acqua sul tetto quando piove violentemente”.

