Palabiliardo : che successi per la squadra di Rho

«Erano due anni che non vedevamo risultati simili» Usano queste parole i responsabili del Palabiliardo di via Terrazzano per commentare gli ottimi risultati ottenuti in questa stagione dalle squadre che si allenano nella struttura rhodense.

Cinque coppe vinte nelle finali del campionato a squadre provinciale

Cinque coppe vinte nelle finali del campionato a squadre provinciale sono l’ottimo risultato ottenuto dalla compagine capitanata da Giuseppe Lipari, che ha conquistato anche il primo posto nel campionato di seconda categoria con una squadra più che vincente, composta da Gigi Minora, Michele De Biase, Walter Gentile, Massimo Bianchi, Ermes Pezzani, Alberto Russo, Nicola Fasolino e Franco Santangelo. Premiazione più che meritata anche per la squadra coordinata da Emanuele Polato che si aggiudica un terzo posto, squadra composta da Davide Urso, Francesco Manco, Pino Fratto, Antonio D’Anzi, Lorenzo De Sogus, Fabio Caffio, Pasquale Gerla, Nicodemo Carella e Stefano Di Folca. Stesso onore va attribuito alla squadra di terza categoria, capitanata da Mirco Ferrari che si accaparrano un valoroso terzo posto che si godono Roberto Falletta, Pavanello Roberto, Bartolomeo Baldi, Massimiliano Scognamiglio, Mauro Tordin, Raffaele Bellafiore e Savino Parisi.

"Erano anni che non vincevamo tornei di questo calibro"

«Erano ormai due anni che non vincevamo tornei di questo calibro, abbiamo avuto una partenza difficile in campionato, il livello si è alzato, ma siamo in forma, potremmo vincere», queste sono le parole di Daniel Ricardo Lopez (nella foto piccola), campione e protagonista di 2 delle ultime 5 coppe vinte in questi 10 giorni. Tutto si determinerà negli ultimi scontri decisivi, fra questi, c’è il campionato regionale Lombardia categoria eccellenze, che si svolgerà sabato nel tardo pomeriggio e proseguirà domenica proprio alla Palabiliardo di via Terrazzano, che con un immenso salone composto da 16 tavoli e numerose tribune, ospiterà questo grande evento e darà fondamentale supporto a tutte le squadre.