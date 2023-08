Padroni aggrediti dai propri cani: sono in corso le indagini

Paura nel pomeriggio di giovedì in un'abitazione di Parabiago, i padroni di due cani hanno dovuto chiamare il 118.

Aggrediti dai propri cani

I proprietari di casa sono stati aggrediti dai loro due cani. La loro furia, due animali di media taglia, si è scatenata contro i loro padroni senza un apparente motivo.

E' intervenuta la Polizia Locale

Decisivo per riportare la situazione alla normalità si è rivelato essere l'intervento della Polizia Locale di Parabiago, che si è portata nel teatro dell'aggressione. Una volta giunti nell'abitazione gli agenti hanno quindi allontanato e isolato i cani.

Fortunatamente, non hanno riportato ferite gravi

Sul posto si sono precipitati anche i sanitari della Croce rossa. Fortunatamente, però, nessuno di loro avrebbe riportato gravi ferite. Ignote le cause che hanno provocato la violenta ed inaspettata reazione. Per chiarire meglio l'accaduto sono in corso le indagini.