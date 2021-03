Padre Gabriele, sabato 27 l’ultimo saluto nella chiesa di Santa Teresa

Padre Gabriele Mattavelli tornerà nell’Oltresempione per ricevere l’ultimo saluto.

Padre Gabriele, sabato il funerale

Il funerale del carmelitano, scomparso per Covid a 80 anni venerdì 19 al Policlinico Sant’Orsola di Bologna, sarà celebrato sabato 27 marzo 2021 nella chiesa di Santa Teresa del Bambin Gesù, della quale è stato parroco fino al 2014. La celebrazione inizierà alle 10 e, poiché le presenze in chiesa dovranno essere necessariamente limitate in ottemperanza ai protocolli anti Covid, è stata prevista una diretta streaming per agevolare tutti coloro che vorranno assistervi.

Da giovedì sera la camera ardente

La camera ardente sarà allestita nel Coro della chiesa di Santa Teresa a partire dalla sera di giovedì 25 marzo.