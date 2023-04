Pacco sospetto: scatta l’allarme bomba a Bià

Mattinata movimentata ad Abbiategrasso. Oggi, sabato 1 aprile 2023, una segnalazione ha fatto scattare l’allarme. Un pacco sospetto abbandonato al Parco della Fossa Viscontea nelle vicinanze dell’area cani, lo storico spazio verde che cinge il centro storico, ha destato sospetto.

Allarme bomba

Subito dopo la segnalazione si sono attivati i Carabinieri della stazione locale per fare tutte le verifiche del caso. L’area è stata isolata , la Polizia locale ha interdetto l’ingresso al parco, per permettere ai militari di controllare l’oggetto sospetto. Subito è stato disposto l'intervento degli artificieri per massima precauzione.

Pacco sospetto

Dall’analisi è risultato un dispositivo artigianale dove all'interno vi era una piccola base elettrica collegata a un cavo elettrico senza materiale esplosivo non idoneo ad esplodere, quindi assolutamente innocuo. Ad effettuare le operazioni di bonifica gli Artificieri del Comando Provinciale di Milano che hanno eseguito l'ispezione dell'involucro sospetto.

Il sindaco

Subito dopo aver messo in sicurezza l’area, è stata riaperta al pubblico. Fortunatamente un falso allarme, Nessun pacchetto esplosivo. Sulla vicenda è intervenuto anche il sindaco di Abbiategrasso Cesare Nai che ha dichiarato: