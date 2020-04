Pacchi “coccole” a medici e infermieri

Pacchi “coccole” agli operatori in prima linea nella gestione dell’emergenza Coronavirus.

Pacchi “coccole” agli ospedali della zona

Il Comitato Genitori sangiorgese dona il fondo cassa derivato dai proventi delle feste dedicate ai bambini per «coccolare» il personale sanitario degli ospedali della zona. «Quando è arrivato il decreto di chiusura della scuole, realizzato che la situazione era davvero seria, ci siamo immediatamente attivate per renderci utili e abbiamo deciso di utilizzare i fondi in nostro possesso per dare un contributo immediato e concreto a chi è in prima linea a combattere» spiega Cinzia Caccia, presidente del Comitato.

