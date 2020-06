Ozzero piange la scomparsa di Angelina Bertani

L’ozzerese si è spenta a 99 anni: consigliere comunale con il sindaco Riccardo Chiodini, a fianco della sorella nella storica drogheria di via Roma.

Ozzero piange per la scomparsa di Angelina Bertani

Ozzero piange per la scomparsa di Angelina Bertani, spentasi a 99 anni. Una figura storica per il paese, protagonista negli anni della ricostruzione dopo il secondo conflitto mondiale, una presenza attiva come consigliere comunale al fianco del "leggendario" sindaco Riccardo Chiodini. "Un pezzo di storia ozzerese, ha efficacemente dato il suo contributo attivo allo sviluppo del paese, portando una preziosa visione femminile anche in comune", la ricorda oggi il consigliere Simona Posla. Donna energica ed emancipata, in molti ancora la ricordano a fianco della sorella Rosalia nel negozio in via Roma che faceva da drogheria ed alimentari e che era un vero e proprio punto di ritrovo per tutta la comunità.