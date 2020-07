Ossona: lavori al via nelle scuole

Iniziano i lavori nelle scuole ossonesi in vista della riapertura a settembre

Lavori al via nelle scuole di Ossona

Mancano due mesi alla riapertura delle scuola e la Giunta di Marino Venegoni non vuole farsi trovare impreparata. In questi giorni, infatti, la macchina amministrativa si sta muovendo, assieme alla dirigenza scolastica e all’assessore alla partita, Stefano Oldani, per cooperare il più possibile al fine di preparare il ritorno in classe degli studenti. Alle misure anti-Covid, che porteranno una nuova sistemazione degli arredi al fine di rispettare il distanziamento tra i vari studenti, si aggiungono una serie di interventi di manutenzione che interesseranno soprattutto il plesso delle scuole medie: tra questi, infatti, vi sarà la progettazione dei lavori di messa in sicurezza e riqualificazione della recinzione per garantire l’incolumità degli studenti (la struttura, degradata, ha già presentato in passato diversi crolli). Altra questione riguarda la procedura alle indagini di rilievo di distacco di intonaco e di sfondamento nei solai della scuola.

L’obiettivo della squadra di Venegoni è quindi quello di garantire un ritorno sui banchi nel pieno rispetto delle normative, pur volendo assicurare normalità nello svolgimento della didattica: «Abbiamo fatto tutte le prove del caso e le classi non saranno divise – ha commentato Venegoni – Siamo a buon punto con gli interventi, bisognerà attendere ulteriori relazioni da parte dei responsabili agli addetti ai lavori per capire come gestire gli ingressi a scuola; l’idea era quella di disporre due accessi separati, da una parte le elementari e dall’altra le medie». La modifica delle classi potrebbe invece comportare lo spostamento degli arredi al fine di creare più spazio tra un banco e l’altro. Punto di domanda, invece, circa l’utilizzo delle mascherine durante tutta la durata delle lezioni: «Ad oggi non si ha ancora conferma ufficiale in merito, perchè le linee guida potrebbero cambiare oppure no».

TORNA ALLA HOME