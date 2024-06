Ormai pronta la «spugna» in via Cornaggia, aprono i cantieri in via Zara e via Nenni

Verso la completa conclusione i lavori del Progetto Spugna al parcheggio di via Cornaggia a Rho. C’è una data per la chiusura del cantiere e la riconsegna dell’area alla cittadinanza: il prossimo 5 luglio.

Il posteggio sarà accessibile dal 5 luglio

In questi giorni proseguono a pieno ritmo i lavori curati dal Gruppo CAP sotto la regia di Città Metropolitana nell’ambito di «Rho la città che cambia». Sono opere che interessano complessivamente undici aree di sosta in città per un importo totale di sei milioni di euro. Dopo l’apertura della parte che si affaccia su via Cornaggia vicino alla Casa dell’Acqua, apriranno ai veicoli tutti gli stalli del parcheggio vicino a Villa Burba: il 5 luglio, dopo la posa della segnaletica orizzontale, tutto il parcheggio Cornaggia sarà accessibile.

Lunedì sarà avviato il cantiere in via Zara

Accanto agli stalli (alcuni dei quali riservati a persone con disabilità) rivestiti di calcestruzzo drenante, è stato creato un rain garden per il contenimento e l’assorbimento dell’acqua piovana. Il progetto prevede anche la riqualificazione del verde, che sarà attuata nella stagione autunnale. Il tutto sotto il coordinamento dell’assessora a Mobilità e Ambiente, Valentina Giro. Pochi giorni fa, il Sindaco Andrea Orlandi e il vicesindaco Maria Rita Vergani con i tecnici avevano effettuato un sopralluogo durante il tempo di posa del calcestruzzo drenante, verificando di persona l’efficacia dell’intervento.

Nel frattempo, il 24 giugno, sarà avviato il cantiere di via Zara.

L'otto luglio aprirà il cantiere di via Nenni

A partire dall’8 luglio gli operai saranno al lavoro anche nell’area di sosta di via Nenni, per applicare anche lì le innovazioni del Progetto Spugna e garantire maggiore drenaggio delle acque piovane, evitando accumuli nelle fognature.