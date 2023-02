Ormai è quasi certo, la pista di pattinaggio per le Olimpiadi del 2026 sarà realizzata a Rho

Le gare di pattinaggio di velocità su ghiaccio dei Giochi di Milano-Cortina 2026 si terranno, ormai è quasi certo, alla Fiera di Rho.

La decisione verrà presa a breve e il progetto Rho è approvato al 99%

La decisione verrà presa a breve dalla Fondazione olimpica, presidente Giovanni Malagò, in accordo ovviamente con il Cio e con l'Isu, la Federazione internazionale ghiaccio: la scelta dicono i soliti ben informati cadrà, al 99 per centro, sulla Fiera di Milano-Rho

La pista occuperebbe due padiglioni della nuova Fiera di Milano a Rho Pero

La pista da quanto si è saputo occuperebbe due padiglioni della nuova Fiera di Milano a Rho Pero, per circa 30 mila metri quadri di superficie, con sette-ottomila posti per il pubblico, diecimila posti nel parcheggio e, naturalmente, l'impianto della pista di pattinaggio di velocità da 400 metri, come da specifiche richieste del Comitato olimpico internazionale.

L'amministratore delegato di Fiera: "Siamo pronti a fare la nostra parte"

«Abbiamo dato la nostra disponibilità - afferma Luca Palermo amministratore delegato di Fiera Milano - Siamo pronti a fare la nostra parte se ci verrà richiesto in modo che il Comitato olimpico, la Fondazione Milano Cortina e la Fondazione Fiera Milano abbiano la possibilità di fare qualche cosa che sia utile, che funzioni molto bene per il periodo olimpico ma che poi, dopo, possa essere qualcosa che verrà utilizzato.

Tutti i lavori di ammodernamento che saranno fatti saranno poi utili per fare sempre meglio il nostro lavoro, che è fare fiere, non pattinaggio».

Un luogo facilmente raggiungibile

Il nuovo Polo Fieristico di Rho-Pero è un luogo facilmente raggiungibile coi mezzi. I vantaggi "olimpici" sono anche legati al fatto che a Milano c'è il Villaggio, la Medal Plaza e le spese di trasporto e sicurezza sarebbero così ridotte