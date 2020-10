Ordigno bellico trovato in un campo FOTO e VIDEO

Ordigno bellico trovato in un campo a San Pietro all’Olmo questo pomeriggio, mercoledì 28 ottobre.

Nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 28 ottobre, è stata trovata un bomba dietro le abitazioni di via Primo Levi a San Pietro all’Olmo, frazione di Cornaredo. A rinvenirla un signore che stava passeggiando con il cane e ha deciso, come riferisce lui stesso “per il bene dei cittadini, di prenderla e portarla via”. Sul posto si trovano ora i Carabinieri in attesa degli artificieri per capire se è necessario far brillare o meno l’ordigno.

