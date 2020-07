Orari delle Poste ridotti, il sindaco scrive al direttore

Orari delle Poste ridotti, il sindaco di Cornaredo scrive al direttore.

Orari delle Poste ridotti, il sindaco di Cornaredo Yuri Santagostino scrive al direttore per chiedere cambiamenti.

“Egregio direttore,

le scrivo per segnalarle un problema che in queste settimane molti cittadini mi hanno segnalato e riguarda gli orari di apertura dell’ufficio postale di Cornaredo. In seguito all’emergenza Covid19 gli orari di apertura degli sportelli sono stati ridotti e gli ingressi contingentati. Questo ha generato lunghe code e lunghe attese all’esterno degli uffici, disagi che la popolazione ha accolto con il giusto senso di responsabilità e con spirito collaborativo vista la situazione. Ora però che le misure di prevenzione sono state, anche se solo parzialmente allentate, sia da parte del Governo che da parte di Regione Lombardia le chiedo di valutare il possibile ritorno alla normalità degli orari di apertura. Con il caldo della stagione estiva è molto più difficile stare in fila per molto tempo e i disagi per la popolazione si stanno protraendo in maniera non più giustificata. In attesa di ricevere rassicurazioni in merito colgo l’occasione per porgere cordiali saluti”.