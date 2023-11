"Orange the World”, la caserma dei Carabinieri in arancione

Questo pomeriggio anche la caserma dei Carabinieri di Rho, come altre dislocate sul territorio nazionale in adesione alla campagna internazionale “Orange the World”, in occasione della “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne si è illuminata di arancione come segnale tangibile dell’assoluta attenzione che l’Arma ha sul tema.

L'arancione il colore scelto dalle Nazioni Unite

L’arancione è infatti il colore scelto dalle Nazioni Unite come simbolo di un futuro senza violenza basata sul genere.

Progetto avviato con Soroptimist International d’Italia, denominato “Una stanza tutta per sé”

Il progetto avviato con Soroptimist International d’Italia, denominato “Una stanza tutta per sé”, e consistente nell’allestimento, all’interno di Caserme dell’Arma, di locali idonei all’ascolto protetto di donne vittime di violenza, ha consentito di allestire ad oggi 174 stanze su tutto il territorio nazionale che permettono ogni giorno di accogliere in un ambiente confortevole e meno formale le vittime di abusi. Inoltre, Soroptimist ha fornito 46 kit per la videoregistrazione ad altrettanti Comandi dell’Arma, da utilizzare nelle fasi di ricezione delle querele o nelle attività di escussione.

L'iniziativa tra gli eventi per celebrare la “Giornata Internazionale dei Diritti Umani”

L’iniziativa rientra tra gli eventi promossi per celebrare la “Giornata Internazionale dei Diritti Umani”, che sarà ricordata il prossimo 10 dicembre, finalizzata a sensibilizzare le istituzioni, la società civile e i media.