Operazione Smart: più di 20 multe, un veicolo sequestrato e 15 persone identificate

Operazione Smart delle Polizie Locali dell'Asse del Sempione: maxi controlli.

Operazione Smart, controlli fino a notte

Quarto fine settimana per il progetto Smart, il servizio di monitoraggio delle aree a rischio del territorio finanziato da Regione Lombardia, messo in campo dalla Polizia locale di Legnano e cui partecipano i comandi di Canegrate, San Vittore Olona, San Giorgio su Legnano, Rescaldina, Villa Cortese e Dairago. Nella notte fra venerdì 30 a sabato 31 luglio 2021, 12 gli agenti che hanno presidiato il territorio, 6 le pattuglie impegnate in controlli di polizia stradale e del territorio.

I risultati

I controlli messi in campo hanno portato a identificare 15 persone. Per quanto riguarda l’attività di polizia stradale sono state 24 le violazioni al codice della strada contestate, quasi

la metà delle quali (11) per mancato uso delle cinture di sicurezza e le restanti per mancanza della revisione, uso del cellulare alla guida, mancanza dei documenti, luci non conformi, velocità pericolosa, mancanza dell’assicurazione (che ha comportato il sequestro del veicolo), guida sotto l’influenza dell’alcool. È stato questo l’unico caso di positività negli alcool test effettuati, mentre sono risultati tutti negativi i test antidroga. La Polizia locale ha anche provveduto alla rimozione di un veicolo davanti a un passo carrabile. I controlli di polizia stradale e territoriale continueranno in orario notturno nei week end estivi.