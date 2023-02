Operazione sicurezza a Legnano controllate 175 persone e 271 veicoli, sequestrato hashish

Nel pomeriggio di sabato la Polizia di Stato, in concorso con i Carabinieri e la Polizia Locale di Legnano e con l'ausilio di un'unità cinofila della Questura di Milano, ha effettuato un servizio straordinario interforze di controllo del territorio, nel corso del quale sono stati monitorati gli assembramenti di giovani di prima e di seconda generazione nell'area Cantoni, nel Parco Falcone e Borsellino, in Largo Tosi e nei giardini di Via Diaz, zone note per essere state oggetto di diverse segnalazioni da parte di cittadini con evidenti ripercussioni sulla percezione della sicurezza.

Controlli estesi anche in altre zone della città

I poliziotti del Commissariato di Legnano, i militari dell'Arma dei Carabinieri e gli agenti della Polizia Locale hanno esteso le loro sentinelle alla zona Stazione e oltre Stazione, al Toselli, Sempione, Saronnese, Resegone, Corso Italia e Piazza Monumento. Il servizio, in linea con quelli pregressi predisposti dalla Polizia di Stato, rappresenta una prosecutio attuativa delle determinazioni assunte in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica dove, oltre alla necessità di monitorare le aree di maggiore criticità summenzionate, è stato posto l'accento sulla necessità di salvaguardare la sicurezza e il benessere dei giovani, reprimere la microcriminalità e arginare il degrado che investe alcune porzioni di territorio. I poliziotti non hanno trascurato inoltre il fenomeno dell'immigrazione clandestina, orientando il proprio controllo su punti ben specifici della città. Infine, la squadra amministrativa di Via Gilardelli, la Polizia Locale e i Carabinieri di Legnano, hanno proceduto al controllo amministrativo e degli avventori di 13 esercizi commerciali, senza riscontrare violazioni alla normativa di settore, fatta eccezione per un sequestro operato dalla Polizia Locale per commercio su area pubblica senza autorizzazione.

Controllate 175 persone e 271 veicoli

Complessivamente sono state controllate 175 persone; effettuati 10 posti di controllo; controllati 271 veicoli di cui 248 dalla Polizia Locale, che, nell'ambito della sicurezza stradale, ha elevato 39 sanzioni per violazioni al Codice della Strada (in particolare per mancata revisione, omesso uso cinture di sicurezza, dispositivi non conformi), sequestrando 3 veicoli per mancata copertura assicurativa e sottoponendo 1 veicolo a fermo amministrativo per guida senza patente.

Sequestrata una modica quantità di hashish a due tunisini irregolari

Inoltre in esito del servizio la Polizia di Stato ha elevato due sanzioni amministrative per uso personale di stupefacenti sequestrando una modica quantità di hashish a carico di due tunisini irregolari; ha sequestrato due coltellini a carico di due minorenni; ha indagato quattro tunisini, di cui per immigrazione clandestina e due per l'inottemperanza a provvedimenti di espulsione precedentemente emessi. I quattro stranieri sono poi stati accompagnati in Questura e messi a disposizione dell'Ufficio Immigrazione per l'adozione dei provvedimenti di competenza.