Operazione contro il degrado: controllate più di cento persone

Controlli contro il degrado e l'immigrazione clandestina a Legnano.

Controlli anti degrado: in campo anche le unità cinofile della Questura

A effettuarli nella mattinata di oggi, mercoledì 15 marzo 2023, è stata la Polizia di Stato cittadina unitamente al Reparto Prevenzione Crimine Lombardia e alla Squadra Cinofili della Questura di Milano. Gli agenti si sono concentrati in particolar modo sulla stazione ferroviaria, sull'area Cantoni e sui parchi cittadini. Positivo il bilancio per i poliziotti, che già dalle prime luci del mattino hanno perlustrato le principali arterie di Legnano, effettuando posti di controllo sulla Saronnese, sul Cadorna, sul Toselli e sulle vie centrali. Gli equipaggi in borghese, unitamente alle unità cinofile della Polizia, hanno proceduto a diversi controlli in stazione, monitorando il flusso in ingresso.

Sotto la lente diversi esercizi commerciali, oltre cento persone e 50 veicoli

Complessivamente i poliziotti hanno controllato diversi esercizi commerciali, più di cento persone e di 50 veicoli, effettuando tre posti di controllo. Per accertamenti, allo scopo di verificare la regolarità della posizione sul territorio di alcuni soggetti gravitanti nelle adiacenze della stazione, cinque stranieri sono stati accompagnati in Commissariato: tre di loro sono stati indagati per clandestinità e quindi messi a disposizione dell'Ufficio Immigrazione della Questura di Milano per l'adozione dei provvedimenti di espulsione. Infine una persona è stata segnalata per uso personale di stupefacenti. Durante l'attività sono stati sequestrati 16 grammi hashish.