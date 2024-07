Operazione contro gli abusi edilizi a San Vito di Gaggiano

Una vasta operazione per contrastare l’abuso edilizio. Sabato mattina, 29 giugno 2024, ‘un’azione congiunta della forze dell’ordine con agenti Comando Stazione Carabinieri di Rosate, militari del Reggimento Lombardia dei Carabinieri dei carabinieri di Milano, la pattuglia della Polizia Locale e l’ufficio tecnico comunale di Gaggiano si è svolto un servizio preventivo negli orti di San Vito. Tale operazione ha avuto un duplice scopo: presidiare il territorio e intensificare i controlli allo scopo di prevenire un potenziale disastro ambientale causato dai ripetuti abbandoni di materiali edilizi e di altra natura, molte volte inquinanti, che si verificano in quella zona.

Aree isolate e luoghi di abbandono di rifiuti

“Terreni che nel 1969 erano stati venduti perché si pensava potesse diventare un’area edificabile. Nel corso dei decenni questa prospettiva non si è mai concretizzata e la zona e diventata luogo di orti, vari appezzamenti in alcuni casi usati come magazzini edili , discariche a cielo aperto, aree di abbandoni rifiuti di ogni genere – ha spiegato il primo cittadino Enrico Baj - Tale operazione ha avuto un duplice scopo: presidiare il territorio e intensificare i controlli allo scopo di prevenire un potenziale disastro ambientale causato dai ripetuti abbandoni di materiali edilizi e di altra natura, molte volte inquinanti, che si verificano in quella zona”.

Si tratta di un’ampia area in zona periferica, isolata e poco controllabile durante le ore notturne. Questa sopralluogo aveva lo scopo preciso di far vedere che le istituzioni sono presenti e sono concretamente attive per evitare ogni genere di abuso. Come aveva affermato Baj la sicurezza dei cittadini e del territorio sono una delle priorità della sua Amministrazione.