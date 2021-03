Operazione carriere, quattro prestigiose interviste dedicate agli studenti delle superiori

Operazione carriere, il Covid non ferma l’iniziativa promossa dal Rotary Club Busto Arsizio-Gallarate-Legnano “Castellanza”, con la collaborazione del Rotary club Parchi Alto Milanese e del Rotaract club La Malpensa.

Operazione carriere, orientamento professionale qualificato dal 1979

Sin dal 1979, l’iniziativa del Rotary Castellanza sull’orientamento professionale è rivolta agli studenti iscritti agli ultimi due anni delle scuole superiori. Operazione Carriere coinvolge 18 istituti superiori presenti sul territorio tra Busto Arsizio, Legnano e comuni limitrofi e si svolge, sin dalla sua prima edizione, al liceo Galileo Galilei di Legnano. Gli studenti che hanno prenotato in questi anni almeno un colloquio, con gli oltre 5mila relatori per oltre 80 diverse professioni, sono stati oltre 30mila. “Non perdere l’occasione: incontra il tuo futuro!” è l’invito che i promotori dell’Operazione carriere rivolgono agli studenti alle prese con la scelta della strada da intraprendere dopo la conclusione delle scuole superiori.

Quattro interviste ad altrettanti personaggi d’eccezione

“Ci siamo lasciati esattamente un anno fa, con l’annullamento degli incontri prenotati e organizzati al liceo Galilei di Legnano, a causa dei provvedimenti a tutela della salute pubblica – spiega il presidente del Rotary club Castellanza Carlo Mescieri – Lo scorso anno, in extremis, abbiamo optato per un’intervista a un ‘personaggio’ qualificato, sui temi dell’orientamento: il filmato inviato a 20 istituti e pubblicato su alcuni siti di news online ha avuto numerose visualizzazioni. Quest’anno invece abbiamo realizzato ben quattro interviste, auspicando che possano essere un valido contributo per i giovani, ma anche per i loro genitori. Lo smarrimento, l’incertezza, la mancanza di opportunità nel poter accedere a stage o formazione in presenza, ci fanno sentire in modo ancor più importante il peso della responsabilità che abbiamo, nel cercare di aiutare gli studenti che si apprestano a entrare nel mondo universitario e/o a iniziare un percorso lavorativo. Le interviste, colloquiali, della durata di 30/35 minuti ciascuna, saranno trasmesse in streaming alle 21 dei martedì 23 e 30 marzo, 13 e 20 aprile. I professori Carlo Cottarelli (direttore dell’Osservatorio sui conti pubblici italiani), Vittorio D’Amato (direttore della Divisione master della Liuc-Business school), Ferruccio Resta (rettore del Politecnico di Milano) e la professoressa Carlotta De Franceschi (presidente del think tank Action institute) hanno articolato proposte e spunti di riflessione significativi, rispondendo alle domande dell’allegato word ‘intervista’. L’occasione è importante ma anche unica e ci permette di contribuire fortemente alle scelte future dei nostri giovani, coinvolgendo anche i genitori, spesso punto cardine nell’orientamento dei propri figli. Abbiamo ricevuto inoltre, anche l’adesione da parte di molti Rotary club del nostro distretto, riuscendo così a coinvolgere scuole superiori di altre zone”.

Per iscriversi a Operazione carriere 2021 è necessario compilare un form disponibile qui.

Nella foto di copertina: Alberto Garbarino, moderatore dell’Operazione carriere 2021, e Luca Roveda del Rotary club Castellanza