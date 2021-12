Magenta sicura

Grazie all'ausilio dell'unità cinofila, durante i controlli sono state rinvenute innumerevoli tracce di attività illecita

Nella giornata di ieri, 30 dicembre, al fine di contrastare il fenomeno sempre più frequente, dello spaccio di stupefacenti, le Polizie locali di Magenta, Robecco e Trecate, con l'ausilio di una unità cinofila (K9 Baldo, pastore tedesco in forza al comando trecatese), hanno effettuato una operazione di contrasto alla vendita ed allo spaccio di stupefacenti tra i boschi del Parco del Ticino, in siti, noti per la vendita e spaccio di droga.

Operazione antidroga congiunta, delle Polizie Locali di Magenta, Robecco e Trecate

L'obiettivo dell'operazione era quello di intensificare i controlli, per contrastare l'azione di spacciatori e clienti, sempre più frequente, negli ultimi tempi, con modalità sempre più veloci di scambio di danaro e droga, tanto da essere soprannominata "take away". Grazie all'ausilio dell'unità cinofila, durante i controlli sono state rinvenute innumerevoli tracce di attività illecita.

Il Patto locale

L'operazione di ieri, si inserisce nelle attività che il Patto Locale si propone di intensificare su tutto il territorio. Il contrasto alla vendita e spaccio di droga rimane un obiettivo prioritario per il nostro Comando di Polizia locale; sono particolarmente soddisfatto per le azioni che si stanno sviluppando anche in questo settore, considero la diffusione delle sostanze stupefacenti, una vera e propria minaccia per tutte le nostre comunità.