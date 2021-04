Operaio ustionato all’interno di una cava: è successo a Castano Primo.

Era impegnato in una mansione in un impianto lavorativo ospitato all’interno di una cava di via Tornavento. Poi l’ustione. E’ quanto successo la mattina di ieri, venerdì 9 aprile 2021, intorno alle 11.27 a Castano Primo. Il lavoratore, 45 anni, stava lavorando forse con del materiale infiammabile. Poi, per cause ancora da accertare, l’imprevisto.

I soccorsi

Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco volontari di Inveruno insieme all’ambulanza della Croce Azzurra di Buscate, all’automedica dell’ospedale, ai Carabinieri della Compagnia di Legnano e all’Ats. L’uomo è stato soccorso, aveva riportato un ustione. E’ stato così trasportato, in codice giallo, all’ospedale di Legnano.