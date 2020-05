Due operai ustionati al benzinaio FOTO

Due persone si ustionano al benzinaio di Pero.

AGGIORNAMENTO DELLE 18.30: C’erano quattro persone all’interno dell”officina del distributore di benzina in via Figino a Pero. Il titolare è stato il primo a intervenire con un estintore. I due operai di 31 e 37 anni si sono poi lanciati sotto l’acqua del lavaggio delle auto sempre all’interno del benzinaio.

AGGIORNAMENTO DELLE 18: A differenza di quanto si pensava in un primo momento, le persone ustionate sono due uomini di 37 e 31 anni. Gli operai si trovavano entrambe nell’officina del distributore di benzina in via Figino a Pero. Uno dei due uomini coinvolti è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Niguarda, l’altro lo stanno ancora soccorrendo sul posto.

Operaio si ustiona mentre è a lavoro

Infortunio sul lavoro nel pomeriggio di oggi, venerdì 29 maggio, intorno alle 17.15. Un uomo si è ustionato mentre si trovava nell’impianto lavorativo di via Figino a Pero. Sul posto sono intervenute in codice rosso un’automedica e due ambulanze, una da Pero e una da Arese. Allertata anche la Polizia locale.

TORNA ALLA HOME