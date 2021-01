Operaio si ferisce con una pressa: soccorso da ambulanza e automedica

Incidente sul lavoro oggi, martedì 19 gennaio, attorno alle 13.30 ad Arluno. Un operaio si è ferito alla mano con una pressa.

Operaio si ferisce con una pressa

In via Rossini, in una ditta che si occupa di lavorazione di metalli, sono intervenute un’ambulanza del Cvps di Arluno e l’automedica. Dopo i primi soccorsi sul posto l’operaio, 39 anni, è stato portato al San Gerardo di Monza in codice giallo.

