Operaio sale sulla gru: momenti di paura

Momenti di paura per un operaio che stamattina intorno alle 10.30 è salito su una gru a Sedriano per protestare contro il mancato pagamento dello stipendio.

Operaio sale sulla gru: da capire i motivi del gesto

Sul posto, in via Pavese, sono intervenuti Polizia Locale, Carabinieri di Sedriano, un'ambulanza della Croce Bianca di Magenta e due mezzi dei pompieri. Protagonista un cittadino egiziano del 1979 che si è arrampicato su una gru per protestare per il mancato pagamento dello stipendio. È poi sceso autonomamente alla vista di 118 e Vigili del Fuoco.