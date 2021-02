Elisoccorso in azione in via Archimede a Pero.

Operaio precipita in una vasca di fango

Elisoccorso e ambulanza a sirene spiegate sono accorsi questa mattina, giovedì 25 febbraio, poco dopo le 8, nell’impianto lavorativo Sempre di via Archimede a Pero.

Un uomo di 54 anni, P. M., è precipitato da circa 4 metri finendo in una vasca di fango.

Dopo alcuni accertamenti sul posto l’uomo è stato trasportato in codice giallo, con l’elisoccorso, all’ospedale Humanitas di Milano.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri.