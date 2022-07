Attimi febbrili a Pogliano Milanese nel pomeriggio di oggi, venerdì 15 luglio per un infortunio sul lavoro.

Operaio incastrato in un macchinario, arriva l'elisoccorso

Una manciata di minuti prima delle 15 un ragazzo di 26 anni sarebbe rimasto incastrato in un tornio in una delle aziende di via Europa: la Marconi.

Subito sono partiti i soccorsi che nel giro di pochi minuti hanno portato sul posto un'elisoccorso e due ambulanze in codice rosso oltre agli uomini della Polizia Locale, i Vigili del Fuoco di Milano via Messina e i Carabinieri di Legnano.

Al momento non è ancora chiara la dinamica che ha portato all'incidente, che dovrà essere chiarita dalle Forze dell'Ordine intervenute. L'operaio avrebbe però riportato la frattura di entrambi gli avambracci.

Il ragazzo è stato quindi trasferito in elisoccorso all'ospedale San Gerardo di Monza in codice giallo dove è stato preso in carico dai medici del nosocomio brianzolo.