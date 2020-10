Operaio cade in una botola: elisoccorso lo trasporta in ospedale in codice giallo.

Operaio cade in una botola: elisoccorso lo trasporta in ospedale

Questa mattina, mercoledì 7 ottobre, un operaio autonomo di 68 anni di Abbiategrasso che stava lavorando all’interno dello stabilimento di strada passione a Robecco sul Naviglio, intorno alle 11 è caduto dentro una botola. Sul posto sono intervenuti un’ambulanza della Croce azzurra di Abbiategrasso e l’elisoccorso oltre ai Vigili del fuoco e la Polizia locale. L’uomo, cosciente e in condizioni buone se rapportate alla pericolosità della caduta, è stato trasportato dall’elisoccorso all’ospedale Humanitas in codice giallo.

TORNA ALLA HOME