Operaio cade dal tetto di una palazzina: è grave

Operaio cade dal tetto di una palazzina residenziale di Cusago: è grave.

Stavano facendo delle operazioni di pulizia di una grondaia di una palazzina residenziale in via Baggio a Cusago, quando, un operaio di 55 anni, è caduto da una altezza di circa tre metri.

L'incidente è avvenuto questa mattina, venerdì 9 luglio, intorno alle 11.

Immediato l'intervento dei soccorritori: ambulanza ed elisoccorso. Sul posto anche la Polizia locale.

L'uomo, in gravi condizioni, è stato trasportato in codice rosso in ospedale con l'elisoccorso.