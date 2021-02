Operaio cade da una gru mentre è a lavoro in un cantiere edile a Rho.

Operaio cade da una gru: è grave

Un uomo di 46 anni è caduto rovinosamente da una gru mentre si trovava in un cantiere edile in corso Garibaldi a Rho.

L’infortunio sul lavoro è acceduto nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 19 febbraio, intorno alle 14.20.

Sul posto sono intervenute l’ambulanza di Rho Soccorso e un’automedica oltre che alla Polizia di Stato.

I soccorritori, dopo i primi accertamenti sul posto, hanno trasportato l’uomo all’ospedale Niguarda in codice rosso visto le gravi condizioni fisiche. Dopo la caduta l’uomo ha infatti battuto la testa ed ha riscontrato un trauma cranico.