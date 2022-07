Operaio cade da un ponteggio a Rescaldina. Protagonista dell'incidente sul lavoro un 38enne che lavorava in via Gramsci.

Operaio cade da un ponteggio a Rescaldina

La chiamata ai soccorsi è arrivata alle 10,39: in via Gramsci a Rescaldina si sono recate a sirene spianate un'ambulanza della Croce Rossa di Varese e un'automedica. Le condizioni dell'uomo, un 38enne, sembravano molto gravi. Gli operatori sanitari, infatti, hanno attivato il codice rosso.

Non è in pericolo di vita

L'operaio di 38 anni vittima dell'incidente sul lavoro è caduto da un ponteggio, da un'altezza di un paio di metri. Ciò che ha fatto preoccupare di più i suoi colleghi è che, nel cadere, ha sbattuto la testa. L'uomo, così, è stato trasportato all'ospedale di Legnano per ulteriori accertamenti. Dalle prime indiscrezioni, però, non sarebbe in pericolo di vita.