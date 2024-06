Operaio cade da un muletto in Mind e viene portato d'urgenza in ospedale

Infortunio sul lavoro nel pomeriggio di oggi a Mind, con un operaio italiano di 44 anni portato d'urgenza all'ospedale Niguarda di Milano per verificare eventuali lesioni interne

L'operaio è caduto dal mezzo andando a sbattere la testa contro una cabina

Attimi di paura intorno alle 15.30 di oggi, venerdì in piazza Costellazione a Rho, all'interno del decumano di Mind. Per cause ancora al vaglio degli agenti della Polizia di Stato intervenuti sul posto, un operaio di 44 anni, italiano, è caduto da una piccola ruspetta andando a sbattere contro una colonna.

Sul posto un'ambulanza del 118 e l'equipe medica dell'elisoccorso

Scattato l'allarme oltre agli agenti della Polizia di Stato sul posto è arrivata un'ambulanza del 118 e l'equipe medica dell'elisoccorso con medici e infermieri dell'ospedale milanese di Niguarda. L'uomo è stato visitato e immobilizzato sul posto e successivamente trasportato al nosocomio di Niguarda.

Trasportato in ospedale per verificare che non ci siano delle lesioni interne

L'uomo era vigile e collaborativo, medici e infermieri sul posto, hanno però deciso il trasferimento d'urgenza in elicottero per verificare, in ospedale, che non ci siano delle lesioni interne alla testa oppure delle lesioni alla schiena