Operaio 49enne cade da un'impalcatura e finisce in ospedale

Il fatto

L'incidente per il 49enne

Incidente sul lavoro questa mattina alle 8 nell'azienda Forestali Spa di Marcallo: un uomo di 49 anni è caduto da un'impalcatura di tre metri. Sul posto sono arrivati i mezzi di soccorso in codice rosso: dopo le prime cure prestate sul posto, l'uomo è stato trasportato in codice giallo all'ospedale di Magenta per un trauma alla schiena.

Sul posto anche i Carabinieri della compagnia di Abbiategrasso e la Polizia Local di Marcallo con Casone per stabilire l'esatta dinamica dell'accaduto.