Operai si fanno male nel Naviglio: interviene l'elisoccorso

I soccorsi

L'incidente è avvenuto oggi, 3 febbraio 2022, all'interno del Naviglio a Vermezzo con Zelo.

Intervento per un infortunio sul lavoro oggi, 3 febbraio 2022, per due operai che si sono fatti male mentre stavano eseguendo dei lavori di manutenzione nel Naviglio a Vermezzo con Zelo.

Sul posto ambulanza e elisoccorso

L'allarme è scattato alle 15.30 lungo la statale 494: sul posto è arrivata un'ambulanza, l'automedica e l'elisoccorso. Soccorsi due addetti che si trovavano nel Naviglio per alcuni lavori di manutenzione. Sul posto è arrivato anche l'elicottero ma non c'è stato bisogno del suo intervento.

L'intervento si è concluso con un trasporto in ospedale in codice giallo e uno in codice verde.