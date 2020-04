Onorificenze civiche: rinviata la cerimonia del 2 Giugno

Onorificenze civiche: rinviata la tradizionale cerimonia del 2 Giugno. A deciderlo l’Amministrazione comunale di Rho.

L’Amministrazione comunale ha deciso di rinviare a data da definire l’assegnazione delle onorificenze della Città di Rho, normalmente prevista il 2 Giugno in occasione della Festa della Repubblica. Quest’anno anche la tradizionale cerimonia vedrà un’edizione particolare e le onorificenze saranno assegnate a chi si è particolarmente distinto durante l’emergenza Coronavirus. In considerazione delle misure restrittive per il contenimento dell’epidemia da Coronavirus, si è infatti ritenuto di attendere un momento che garantisse di onorare degnamente con una cerimonia pubblica le persone, associazioni o ditte a cui è riconosciuta l’onorificenza civica del Comune di Rho.

