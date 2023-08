Onorificenza civica per Natalina Imbimbo del Gruppo Anmi di Rho

Nella mattinata di oggi il sindaco Andrea Orlandi ha consegnato il prestigioso Encomio di cittadinanza a Natalina Imbimbo del Gruppo volontari Anmi Associazione Nazionale Marinai d’Italia Rho con la motivazione per aver svolto la costante attività da volontario presso il centro vaccinale anti Covid-19 al Palazzo Scintille di Milano e per aver partecipato ad iniziative benefiche, tra cui “In farmacia per i bambini”.

Il 2 Giugno la donna non ha potuto presenziare alla consegna delle Onorificenze civiche

Il 2 Giugno la donna non ha potuto essere presente alla cerimonia di consegna delle Onorificenze civiche e degli Encomi di cittadinanza attiva e non è salita sul palco insieme a Giuseppe Liguori, Giorgio Ripamonti, Antonio Mele, Severino Conti, Maurizio Bosani del Gruppo volontari ANMI Associazione Nazionale Marinai d’Italia Rho, per ritirare il suo attestato

Il sindaco: Ringrazio tutto il gruppo Anmi per l'attività svolta durante il Covid-19

“Ringrazio nuovamente Natalina Imbimbo e tutto il Gruppo volontari Anmi per la loro preziosa attività svolta anche nel periodo drammatico della pandemia da Covid-19 – afferma il primo cittadino Andrea Orlandi – Il volontariato è una grande dimostrazione di generosità e solidarietà rivolta verso chi ha bisogno ed è in difficoltà. In caso di bisogno sappiamo che esistono persone disposte ad aiutare. Questo sentimento ci rassicura e crea una comunità a sostegno dei membri più deboli o in stato di disagio. Grazie a tutti i volontari e alle associazioni! Colgo l’occasione per estendere ai cittadini l’invito a proporsi come volontari nelle nostre associazioni, come ad esempio Fili d’Argento, perché sono sempre in cerca di nuove forze per poter assicurare tutti i servizi a favore dei più deboli”.