Omissione atti di ufficio, archiviazione per dipendenti e assessore

Nel febbraio 2024 la Procura di Milano emise tre avvisi di garanzia che riguardavano un amministratore, assessore comunale, e due dipendenti del Comune di Rho, in virtù del ruolo da loro ricoperto rispetto all’oggetto delle indagini. Il reato ipotizzato era “omissione di atti di ufficio” per la riscossione delle somme dovute al Comune di Rho da parte del locatario inadempiente dei locali del Bar Sabilla situato in piazza San Vittore.

Omissione di atti di ufficio

Le somme dovute erano già state riscosse dal Comune per cui non si profilava alcun rilievo e, sentito il legale dei soggetti coinvolti, si prevedeva di conseguenza l’archiviazione del procedimento penale.

Archiviazione

In data 31 gennaio 2025 i soggetti coinvolti hanno ricevuto la notizia che il Giudice per le indagini preliminari, esaminata la richiesta di archiviazione presentata dal pubblico ministero, ha disposto l’archiviazione del procedimento precisando per i due dipendenti che “il fatto non costituisce reato” e per l’amministratore che “non ha commesso il fatto”.

"Agito in totale correttezza"