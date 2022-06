Giallo a Vanzaghello: Spara all'uomo che c'è in casa con lei poi si spara e cade dal balcone

Giallo a Vanzaghello: un uomo di 62 anni e una donna di 57 sono stati trovati morti in una casa di via Arno.

Giallo a Vanzaghello: le prime indagini

Alle 15 circa di oggi, sabato 11 giugno 2022, a Vanzaghello, via Arno, i Carabinieri della Compagnia di Legnano sono intervenuti a seguito di una segnalazione, pervenuta dal 118, che parlava di una donna trovata riversa a terra.

Sul posto infatti è stato trovato il cadavere di una donna italiana di 57 anni che, stando ai primi rilievi, si potrebbe essere lanciata da un terrazzo sovrastante. Vicino trovato anche un revolver.

La scoperta anche di un uomo di 62 anni morto

A seguito di sopralluogo effettuato nell'appartamento da cui sporge il terrazzo, è stato poi anche rinvenuto il cadavere di un uomo italiano 62enne, che presentava un colpo di arma da fuoco alla tempia destra. L'arma rinvenuta accanto alla donna risulta regolarmente denunciata e di proprietà dell'uomo deceduto.

L'uomo si chiamava Franco Deidda ed era un istruttore di tiro. La Daniela Randazzo 57enne invece sarebbe di Busto Arsizio.

Sul posto ci sono i Carabinieri della SIS del Nucleo Investigativo per effettuare i rilievi. Sono in corso le attività investigative per ricostruire la dinamica degli eventi.

Daniela avrebbe ucciso Franco e poi si sarebbe sparata

Ancora non si sa cosa possa essere successo, ma sono due le ipotesi più battute: quella dell'omicidio-suicidio e quella del doppio suicidio. Da una prima ricostruzione sembrerebbe che Daniela Randazzo, questo il nome della donna, si sarebbe sparata dopo aver ucciso Franco Deidda e poi sarebbe precipitata dal balcone,

I corpi ancora sul posto

I corpi di Franco Deidda e Daniela Randazzo sono ancora in via Arno dove sono successi i fatti nel primo pomeriggio di oggi