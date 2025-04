Omicidio Magagna, cade l'ipotesi della legittima difesa per la compagna Stella Boggio

La morte di Marco Magagna di Arese: cade l'ipotesi della legittima difesa per Stella Boggio, accusata di aver ucciso il 38enne. Quest'ultima resta accusata di omicidio volontario ma per il Riesame non deve tornare in carcere.

Cade l'ipotesi della legittima difesa

Non fu legittima difesa. Aggredire il suo compagno con una violenta coltellata al petto non era l’unica alternativa rimasta a Stella Boggio, nel momento del litigio costato la vita al compagno, il 38enne di Arese Marco Magagna.

Resta l'accusa di omicidio volontario