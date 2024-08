Omicidio Fabio Ravasio, la compagna non risponde nell'interrogatorio

Omicidio di Claudio Ravasio di Parabiago, la compagna ha scelto di non rispondere durante l'interrogatorio.

Omicidio di Claudio Ravasio, la compagna non parla

Adilma Pereira Carneiro, la compagna di Claudio Ravasio (morto travolto da un'auto mentre, la sera del 9 agosto 2024, stava tornando a casa a Parabiago dal suo lavoro a Magenta) si è avvalsa della facoltà di non rispondere. La mattina di oggi, lunedì 26 agosto 2024, nel Tribunale di Busto Arsizio si sono svolti gli interrogatori dei lei e degli altri 5 fermati per l'omicidio di Ravasio. Stando agli inquirenti, la donna avrebbe ideato di uccidere il compagno per mettere le mani sull'eredità, pianificando il tutto con l'aiuto di altre 5 persone. Tra questi anche uno dei figli, Igor, che anch'esso stamattina ha scelto di non rispondere.

Il fatto

Ravasio quella sera stava percorrendo la provinciale che collega Casorezzo a Parabiago quando un'auto lo aveva travolto. La vettura si era poi allontanata. Quello che era sembrato un incidente era stato invece - stando alle indagini dei Carabinieri - tutto pianificato e ideato dalla compagna.