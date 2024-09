Omicidio Fabio Ravasio, indagato un agente di Polizia locale di Parabiago

Omicidio Ravasio, indagato anche un agente di Polizia Locale di Parabiago.

Omicidio Fabio Ravasio, indagato un agente di Polizia Locale

E' indagato anche un agente della Polizia locale di Parabiago. E' questa la novità nel caso dell'omicidio di Fabio Ravasio, il 52enne travolto e ucciso da un'auto la sera del 9 agosto 2024 mentre stava tornando a casa in bici dal suo negozio di Magenta fino alla sua abitazione di Parabiago. Quello che sembrava essere un incidente causato da un pirata della strada si è rivelato essere quello che - secondo i Carabinieri - sarebbe invece un omicidio ideato dalla compagna Adilma Pereira. L'agente è stato infatti interrogato dal pm Ciro Caramore: è stato iscritto nel registro degli indagati, non è indagato per omicidio, obiettivo delle indagini è capire se - e se sì come - come abbia aiutato in qualche modo la Pereira nel suo piano.

Le indagini

Come noto i Carabinieri hanno fermato 7 persone, che sarebbero state coinvolte dalla Pereira per eliminare il compagno (puntava all'eredità).