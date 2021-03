La Polizia di Stato di Milano ha arrestato tre cittadini albanesi, due uomini ed una donna, di 34 e 35 anni, per possesso di oltre 5 chili di eroina, circa 8 chili di sostanze da taglio, mezzo chilo di cocaina e 20mila euro in contanti.

Oltre 13 chili di droga e 20mila euro: arrestati tre spacciatori

Gli agenti della Polizia Ferroviaria hanno controllato un’auto sospetta con a bordo una coppia di cittadini albanesi, i quali sono stati trovati in possesso di circa 1 chilo di eroina.

Successivamente, i poliziotti hanno perquisito l’abitazione da cui i due erano stati visti uscire, un appartamento situato a Rho, che era abitato da un altro cittadino albanese che è stato trovato in possesso di oltre 4 chili di eroina, circa mezzo chilo di cocaina, e la somma di circa 20.000 euro in contati, bilancini di precisione, circa 8 chili di sostanze da taglio, materiale per confezionamento e svariati telefoni cellulari.