L'Olona cambia ancora colore, altro inquinamento?

L'Olona ha cambiato ancora colore a Nerviano.

Il fiume Olona cambia ancora colore

Non c'è pace per il fiume Olona, corso d'acqua che negli anni è stato molte volte vittima di inquinamenti. E una scena molto strana è quella avvistata nel pomeriggio di ieri, nel tratto in cui il fiume scorre a Nerviano. E' qui che alcuni passanti si sono accorti di una colorazione marroncina.

La segnalazione dell'ex sindaco

Tra i primi ad aver notato quello che stava accadendo al fiume, c'è stato Massimo Cozzi, ex sindaco e attuale capogruppo della lista di minoranza Con Nerviano-Gin-Lega che afferma: "Ho subito notato che il colore dell'Olona non era dei migliori. Ho subito segnalato tutto al comando di Polizia locale per gli accertamenti del caso".