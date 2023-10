«Ogni albero del viale delle Rimembranze è un ragazzo, ha un nome, una vita, una storia»

«L’ospedale di Circolo – Monumento ai caduti nacque per la beneficenza di numerosi cittadini che donarono somme anche notevoli per costruire un monumento ai caduti della Grande Guerra, ma, raccolta una cifra piuttosto consistente, si decise di costruire un ospedale affinché la sofferenza della guerra portasse a migliori condizioni di vita. Tra i donatori si ricordano Benedetto Banfi, Giulio Tavecchia, Giuseppe Citterio, Paolo Goglio, Virginia Bullani».

L'ospedale di Rho inaugurato il 27 ottobre del 1929

Era il 27 ottobre 1929 quando il nosocomio di corso Europa fu inaugurato dopo 6 anni di lavori. A distanza di 100 anni sono numerose le iniziative che verranno organizzate per l’importante avvenimento. Alcune sono ancora in fase di definizione, altre, come quella ideata dall’associazione IncontRho, sono invece già state ufficializzate. L’iniziativa dei ragazzi dell’associazione rhodense riguarda viale delle Rimembranze ovvero la via d’accesso al nosocomio dedicato ai Caduti. «Ogni albero del viale dell’ospedale è una persona - affermano dall’associazione IncontRho - Ogni albero è un ragazzo, ha un nome, una vita, una storia che dopo 100 anni, oggi, sabato, alle 14.45 nella sala Capacchione del nosocomio di corso Europa, andremo a scoprire. Rivivremo una bellissima storia che rivela la grande generosità dei rhodensi in quei duri anni del primo dopoguerra, e scopriremo insieme il nome di ogni pianta del viale delle Rimembranze, il viale alberato dell’ospedale di Rho»

A ogni albero verrà affissa una targa con il nome di un ragazzo partito per la Grande Guerra e mai tornato

A ogni albero del viale dell'ospedale verrà affissa una targa con un nome, una targa per ogni ragazzo di Rho partito per la Grande Guerra e mai tornato.

Le targhe commemorative sono state sagomate e incise nel legno dal gruppo laboratorio Arte & Artigianato di Associazione Incontrho, che da diversi mesi è impegnato per l’organizzazione dell'evento che si svolgerà nel pomeriggio di sabato.

"Il Viale delle Rimembranze tornerà ad essere un ricordo vivo"

«Il Viale delle Rimembranze tornerà ad essere ricordo vivo dei tanti ragazzi che cento anni fa avevano il loro nome su ogni pianta del bellissimo viale del Santuario di Rho - spiegano i responsabili dell’associazione rhodense - A partire dalle 14.45 tutti i partecipanti avranno la possibilità di vivere una storia che ci condurrà in un viaggio nel tempo attraverso la musica e le parole riemerse da quei giorni non molto lontani. Speriamo davvero che venga tanta gente».