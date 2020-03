Oggi la Messa entra nelle case da Cesano Boscone. L’Arcivescovo di Milano ha scelto l’istituto “Sacra Famiglia”, luogo simbolo di cura “materiale e spirituale. Diretta alle 11 su Rai3.

Oggi, domenica 22 marzo, quarta di Quaresima, (detta del Cieco nato, secondo il Rito Ambrosiano), alle 11.00, l’Arcivescovo di Milano monsignor Mario Delpini celebrerà la S. Messa nella chiesa dell’istituto “Sacra Famiglia” di Cesano Boscone (Mi).

In seguito alle disposizioni delle autorità civili per contenere la diffusione del Coronavirus, anche questa celebrazione, come le precedenti, si svolgerà senza la partecipazione del popolo. I fedeli, tuttavia, sono invitati a seguire l’Eucarestia, grazie alla diretta televisiva che anche in questo caso sarà realizzata e trasmessa da Rai3.

La scelta del luogo non è casuale

La scelta del luogo corrisponde al desiderio dell’Arcivescovo di esprimere vicinanza ad un altro luogo-simbolo della cura e della prossimità materiale e spirituale, verso persone in condizioni di sofferenza, disagio e difficoltà. La celebrazione sarà anche l’occasione per esprimere solidarietà e attenzione concreta a tutto il personale medico e infermieristico e di volontariato che svolge il suo quotidiano e qualificato servizio presso l’Istituto Sacra Famiglia e in tutte le strutture ospedaliere della città e della diocesi di Milano e dell’intera provata terra lombarda.

Sempre allo scopo di favorire la partecipazione alla vita della Chiesa, l’Arcivescovo invita i fedeli alla preghiera individuale e in famiglia, utilizzando il sussidio disponibile sul portale www.chiesadimilano.it. Inoltre, in questo tempo di Quaresima, è possibile iniziare la giornata condividendo direttamente con l’Arcivescovo un’intenzione di preghiera per la pace sul portale della Diocesi di Milano e sugli account ufficiali dei canali social diocesani (Facebook, Twitter, Instagram, Youtube) con l’hashtag #6e28.

